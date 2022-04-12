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Німеччина нарощує запаси
газу на випадок припинення...

Німеччина нарощує запаси газу на випадок припинення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:50

Німеччина нарощує запаси газу на випадок припинення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє DW.

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Німеччина нарощує запаси газу на випадок припинення поставок з рф
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:50

На всю жизнь не запасешься))) А что через два месяца - типа побаловались и хватит? Тут либо покупать, либо не покупать и ВСЕ.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:55

Re: Німеччина нарощує запаси газу на випадок припинення...

статью можно было бы назвать - Германия оказывает дополнительную финансовую поддержку РФ
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