Про це повідомляє DW.
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Німеччина нарощує запаси газу на випадок припинення поставок з рф
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Додано: Пон 30 тра, 2022 09:50
Німеччина нарощує запаси газу на випадок припинення...
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Німеччина нарощує запаси газу на випадок припинення поставок з рф
Додано: Пон 30 тра, 2022 09:50
На всю жизнь не запасешься))) А что через два месяца - типа побаловались и хватит? Тут либо покупать, либо не покупать и ВСЕ.
Додано: Пон 30 тра, 2022 09:55
Re: Німеччина нарощує запаси газу на випадок припинення...
статью можно было бы назвать - Германия оказывает дополнительную финансовую поддержку РФ
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