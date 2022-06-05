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Bitcoin зросте до 1 мільйона
доларів за монету, — Майкл...

Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:05

Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл...

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня гендиректор MicroStrategy Майкл Сейлор в інтерв'ю телеканалу CNBC озвучив думку, що BTC досягне $1 млн.

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Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл Сейлор
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:05

... ну а пока хотя бы назад на $67000...
cohan
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