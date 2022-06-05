Цього тижня гендиректор MicroStrategy Майкл Сейлор в інтерв'ю телеканалу CNBC озвучив думку, що BTC досягне $1 млн.
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Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл Сейлор
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:05
Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл...
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Дивися повний текст
Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл Сейлор
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