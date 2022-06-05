RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bitcoin зросте до 1 мільйона
доларів за монету, — Майкл...

Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:05

Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл...

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня гендиректор MicroStrategy Майкл Сейлор в інтерв'ю телеканалу CNBC озвучив думку, що BTC досягне $1 млн.

Дивися повний текст
Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл Сейлор
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97932
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:05

... ну а пока хотя бы назад на $67000...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3948
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:14

Re: Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл.

Ему цена 2 цента в базарный день, какой миллион
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 439
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 15:40

  75stasstas75 написав:Ему цена 2 цента в базарный день, какой миллион


Себестоимость добычи 1 биткоина с учетом затрат на электрику, оборудования выше 22000$
xio13
 
Повідомлень: 651
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів
R2 » Нед 05 чер, 2022 20:52
3 499
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 16:10
greenozon
Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку...
R2 » П'ят 03 чер, 2022 21:08
1 232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 чер, 2022 21:08
cohan
Bitcoin увійшов у топ-10 найдорожчих активів у світі
R2 » П'ят 03 чер, 2022 08:39
1 178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 чер, 2022 08:40
konjkov_il29

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron