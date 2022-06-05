Цього тижня гендиректор MicroStrategy Майкл Сейлор в інтерв'ю телеканалу CNBC озвучив думку, що BTC досягне $1 млн.
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Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл Сейлор
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:05
Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл...
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Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл Сейлор
Додано: Суб 11 чер, 2022 15:14
Re: Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл.
Ему цена 2 цента в базарный день, какой миллион
Додано: Пон 13 чер, 2022 02:07
в принципе пока биток был мало известным и понятным в широких кругах, я улыбался от подобных заявлений, но сейчас почему-то скорее верю в такое развитие событий.
может быть и не миллион, а 100-200 тысяч, но скорее всего да, именно может быть.
жаль конечно любителей токенов и капрофорков - однажды большинство сейчас популярных шиткоинов уйдут в небытие.
ИМХО
Додано: Пон 13 чер, 2022 17:13
Re: Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл.
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