Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл...

Додано: Сер 15 чер, 2022 12:35

BIGor написав: phantom_systems написав: можно использовать для расчётов и сбережений вне банковской системы можно использовать для расчётов и сбережений вне банковской системы

Купил за 60 куе, продал за 20 куе. Классные сбережения))) А для расчетов как использовать? Вы уже пробовали? Что покупали? Купил за 60 куе, продал за 20 куе. Классные сбережения))) А для расчетов как использовать? Вы уже пробовали? Что покупали?

Ну, кто доктор тем, кто покупал по 60к, а сейчас продал по 20к? MicroStrategy и Tesla не продают. Прошлым летом по 30к был, тоже деду похоронные хороводы заводили.Для расчётов просто использовать, было бы желание. Ещё лет 5 назад видеокарты и другое железо на Newegg покупал, они украинские визы-мастеры не принимали. Я на них помайнил и в прошлом году продал. В баксах вышло дороже, чем брал. Дед тогда по 13к был. Ирония в том, что если бы не майнил, было бы выгоднее деда холдить и продать не то, что в прошлом году, а даже сейчас по 20к