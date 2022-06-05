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Bitcoin зросте до 1 мільйона
доларів за монету, — Майкл...

Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:04

  BIGor написав:
  phantom_systems написав:
  BIGor написав:Интересно, какая польза от биткоина, если он будет стоить 100-200 тысяч?

От золота, нахомяченного в ювелирке и банковских слитках, много пользы? Думаю, ещё меньше. Крипта не только средством сбережения, но и средством платежа может быть. Сегодня у деда неудачный день, но концу года под 100к ещё может сходить, тогда и посмотрим.

Золото очень любят носить женщины + используется в электронике. А для чего нужен биткоин?

В электронике используется около 10% годовой добычи золота, а в его ношении вообще не вижу пользу. Деда можно использовать для расчётов и сбережений вне банковской системы. Доступен в любой точке мира, где есть Интернет.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:13

Re: Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл.

Вопрос - почему только 1 млн? Что так бедно. Почему не 1 миллиард или 10 млрд?

С точки зрения фундаментальных факторов - равновероятно подходит любое число до бесконечности. Потому что человеческая глупость и жадность - бесконечны.
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:02

Re: Bitcoin зросте до 1 мільйона доларів за монету, — Майкл.

  phantom_systems написав:можно использовать для расчётов и сбережений вне банковской системы

Купил за 60 куе, продал за 20 куе. Классные сбережения))) А для расчетов как использовать? Вы уже пробовали? Что покупали?
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:35

  BIGor написав:
  phantom_systems написав:можно использовать для расчётов и сбережений вне банковской системы

Купил за 60 куе, продал за 20 куе. Классные сбережения))) А для расчетов как использовать? Вы уже пробовали? Что покупали?

Ну, кто доктор тем, кто покупал по 60к, а сейчас продал по 20к? MicroStrategy и Tesla не продают. Прошлым летом по 30к был, тоже деду похоронные хороводы заводили.

Для расчётов просто использовать, было бы желание. Ещё лет 5 назад видеокарты и другое железо на Newegg покупал, они украинские визы-мастеры не принимали. Я на них помайнил и в прошлом году продал. В баксах вышло дороже, чем брал. Дед тогда по 13к был. Ирония в том, что если бы не майнил, было бы выгоднее деда холдить и продать не то, что в прошлом году, а даже сейчас по 20к :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:46

  BIGor написав:Золото очень любят носить женщины + используется в электронике. А для чего нужен биткоин?


С биткойнами очень любят носиться миллениалы (биткоин в их кругах, это как золотая цепь с палец в 90х) + используется в спекулятивных торгах на бирже ))
А еще ходят слухи что если его захолдить, то это 100% хеджирование от инфляции и печатной машины ФРС (но это не точно).
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