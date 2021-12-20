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До Іспанії прибула перша
партія українського зерна...

До Іспанії прибула перша партія українського зерна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:07

До Іспанії прибула перша партія українського зерна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNN.

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До Іспанії прибула перша партія українського зерна за новим маршрутом
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:07

Какая Испания, какая кукуруза? Нам в уши пели, что негры пухнут с голоду без нашей пшеницы.
summacut
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