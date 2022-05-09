Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як ми годуємо чиновників і скільки їх є насправді в Україні.
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Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
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Додано: Суб 18 чер, 2022 10:38
Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
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Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
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