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Українці годують близько 7
млн чиновників — Федоров

Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:38

Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров

Пропонуємо до обговорення:
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як ми годуємо чиновників і скільки їх є насправді в Україні.

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Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:38

и что дальше
2baobab224
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:41

  2baobab224 написав:и что дальше

дальше меню надо обсудить.
vitaliian
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7 лямов бездельников, в основном электорат зе, яныка и подобных деятелей...
godGamer
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:54

Re: Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров

А вчителі, лікарі, теж чиновники?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:13

думаю с федорова этого и надо начинать---а то он умный думает крикну ВСЕХ УВОЛИТЬ и останусь :lol:
konstantin kirovograd
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