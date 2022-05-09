Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як ми годуємо чиновників і скільки їх є насправді в Україні.
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Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
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Додано: Суб 18 чер, 2022 10:38
Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
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Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
Додано: Суб 18 чер, 2022 11:49
7 лямов бездельников, в основном электорат зе, яныка и подобных деятелей...
Додано: Суб 18 чер, 2022 11:54
Re: Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
А вчителі, лікарі, теж чиновники?
Додано: Суб 18 чер, 2022 12:13
думаю с федорова этого и надо начинать---а то он умный думает крикну ВСЕХ УВОЛИТЬ и останусь
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