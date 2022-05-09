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Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 чер, 2022 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як ми годуємо чиновників і скільки їх є насправді в Україні.
Дивися повний текст Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
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R2
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Додано: Суб 18 чер, 2022 10:38
и что дальше
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2baobab224
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Додано: Суб 18 чер, 2022 10:41
2baobab224 написав:
и что дальше
дальше меню надо обсудить.
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vitaliian
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Додано: Суб 18 чер, 2022 11:49
7 лямов бездельников, в основном электорат зе, яныка и подобных деятелей...
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godGamer
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Додано: Суб 18 чер, 2022 11:54
А вчителі, лікарі, теж чиновники?
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xio13
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:41
Всего «бюджетников» у нас более 4,8 млн человек…. Это 30% от всего занятого до войны населения в возрасте 15-70 лет (15,6 млн).
📈Если детальнее по видам:
🔹Коммунальные органы – 1,5 млн
🔹Другие госорганы (ЦВК, РНБО, Фонд госимущества, учителя, полиция и др.) - 1,46 млн
🔹Органы местной власти – 944 тыс.
🔹Министерства ( центральный аппарат с территориальными органами и госпредприятиями) – 560 тыс.
🔹Госслужбы – 192 тыс.
🔹Госагенства – 155 тыс.
🔹Госинспекции – 2,8 тыс.
🔹Нацкомиссии – 1,8 тыс.
«Бюджетники», конечно, это не всегда влияние прямо на расходную часть страны. Есть часть на хозрасчётах в госкомпания и коммунальных, но цифра все-равно большая.
Для понимания масштаба – «бюджетники» составляют 46% от всех уплат налога с зарплаты (ПДФО+ЕСВ+Военного сбора) за прошлый год.
Во время войны их доля еще увеличилась.
Всего платят налоги с зарплаты около 10,5 млн человек.
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vitaliian
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Додано: Суб 18 чер, 2022 15:45
единственный позитивный момент войны, что дармоедов сейчас кышнут, как в 90-е. кормить их тупо нечем. пирамида ОВГЗ схлопнулась и все проблемы вылезли наружу.
но Дия многих заменит.
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Moneta
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Додано: Суб 18 чер, 2022 17:08
Так шкода, але годувальники розбіглися. Чиновники смоктатимуть.
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копейка
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