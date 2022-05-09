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Українці годують близько 7
млн чиновників — Федоров

Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:38

Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров

Пропонуємо до обговорення:
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як ми годуємо чиновників і скільки їх є насправді в Україні.

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Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:38

и что дальше
2baobab224
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 10:41

  2baobab224 написав:и что дальше

дальше меню надо обсудить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:49

7 лямов бездельников, в основном электорат зе, яныка и подобных деятелей...
godGamer
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 11:54

Re: Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров

А вчителі, лікарі, теж чиновники?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 12:13

думаю с федорова этого и надо начинать---а то он умный думает крикну ВСЕХ УВОЛИТЬ и останусь :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:41


Всего «бюджетников» у нас более 4,8 млн человек…. Это 30% от всего занятого до войны населения в возрасте 15-70 лет (15,6 млн).

📈Если детальнее по видам:
🔹Коммунальные органы – 1,5 млн
🔹Другие госорганы (ЦВК, РНБО, Фонд госимущества, учителя, полиция и др.) - 1,46 млн
🔹Органы местной власти – 944 тыс.
🔹Министерства ( центральный аппарат с территориальными органами и госпредприятиями) – 560 тыс.
🔹Госслужбы – 192 тыс.
🔹Госагенства – 155 тыс.
🔹Госинспекции – 2,8 тыс.
🔹Нацкомиссии – 1,8 тыс.

«Бюджетники», конечно, это не всегда влияние прямо на расходную часть страны. Есть часть на хозрасчётах в госкомпания и коммунальных, но цифра все-равно большая.

Для понимания масштаба – «бюджетники» составляют 46% от всех уплат налога с зарплаты (ПДФО+ЕСВ+Военного сбора) за прошлый год.

Во время войны их доля еще увеличилась.

Всего платят налоги с зарплаты около 10,5 млн человек.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 15:45

единственный позитивный момент войны, что дармоедов сейчас кышнут, как в 90-е. кормить их тупо нечем. пирамида ОВГЗ схлопнулась и все проблемы вылезли наружу.

но Дия многих заменит.
Moneta
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 17:08

Re: Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров

Так шкода, але годувальники розбіглися. Чиновники смоктатимуть.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:38

Re: Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров

Найсмішніше, що так блудить в цифрах "міністр цифрової трансформації".
Так якби диплом в метро купив чи сфотошопив.
Станом на 1 травня фактична кількість працюючих держслужбовців становить 168 тисяч 176 осіб, близько 75% з них – жінки. https://www.slovoidilo.ua/2022/05/11/no ... erez-vijnu

Заносити до чиновників навіть всіх бюджетників і то не вийде такої цифри - це кожен четвертий від наявної к-ті населення, або більша чатина платників податків.
Ой+
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