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Мер Чернігова оцінив сукупні
втрати міста через війну –...

Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:52

Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну –...

Пропонуємо до обговорення:
Сукупні втрати Чернігова внаслідок війни становлять понад 4,2 млрд доларів.

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Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну – понад 4,2 млрд доларів
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:52

А стоит ли вся инфроструктура города таких денег???
grig90vic
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:06

  grig90vic написав:А стоит ли вся инфроструктура города таких денег???

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pesikot
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