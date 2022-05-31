Сукупні втрати Чернігова внаслідок війни становлять понад 4,2 млрд доларів.
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Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну – понад 4,2 млрд доларів
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 16:52
Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну –...
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Дивися повний текст
Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну – понад 4,2 млрд доларів
Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:06
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