Вчора о 22-й годині сталася свого роду історична подія: євро і долар США зрівнялися і пара EURUSD торгувалась на рівні 1,0000.
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Євро і долар зрівнялися: що далі
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Додано: Вів 12 лип, 2022 15:55
Євро і долар зрівнялися: що далі
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Дивися повний текст
Євро і долар зрівнялися: що далі
Додано: Вів 12 лип, 2022 16:00
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