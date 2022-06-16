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Євро і долар зрівнялися: що далі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лип, 2022 15:55
Пропонуємо до обговорення:
Вчора о 22-й годині сталася свого роду історична подія: євро і долар США зрівнялися і пара EURUSD торгувалась на рівні 1,0000.
Дивися повний текст Євро і долар зрівнялися: що далі
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Додано: Вів 12 лип, 2022 15:56
Интирестно упадет ли до 0,82?
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kemeron1990
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Додано: Вів 12 лип, 2022 16:00
kemeron1990 написав:
Интирестно упадет ли до 0,82?
0.9 будет точно.Моё мнение подкрепляется постоянным трендом вниз на протяжении большого времени и не радужными перспективами Еврозоны осенью(там негатив за негативом)
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konstantin kirovograd
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