Різниця у 30% між офіційним і ринковим курсами в Україні обумовлена тим, що через війну витрати бюджету значно перевищують надходження.
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Чому в Україні підскочив курс долара: думка президента KSE
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:14
Чому в Україні підскочив курс долара: думка президента KSE
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Чому в Україні підскочив курс долара: думка президента KSE
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