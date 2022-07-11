Про це заявила глава Мінсоцполітики Оксана Жолнович, пише social.com.ua.
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Як українці зможуть впливати на розмір ЄСВ та збільшувати власну пенсію
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Додано: Суб 30 лип, 2022 23:43
Як українці зможуть впливати на розмір ЄСВ та...
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Дивися повний текст
Як українці зможуть впливати на розмір ЄСВ та збільшувати власну пенсію
Додано: Суб 30 лип, 2022 23:43
Интересно, где водятся такие наёмные работники, которым так много платят после вычета налогов, что им прям жизни нет, чтобы не доплатить из этой суммы в ПФ? В Министерстве социальной политики, наверное.
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