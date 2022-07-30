|
|
В Україні можуть змінити податки: в Кабміні обговорюють...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 сер, 2022 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів обговорює запровадження в Україні додаткового збору чи мита, а також коригування пільгового податкового режиму для фізосіб-підприємців (ФОПів).
Дивися повний текст В Україні можуть змінити податки: в Кабміні обговорюють запровадження нового збору
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98198
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 02 сер, 2022 20:26
дуже круті економісти - спочатку відміна мита на авто, потім 2% з обороту (нафіга??). А тепер всім додатковий податок. дбл
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 363
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|435
|
Нед 31 лип, 2022 18:19
mvi
|
|6
|1243
|
Нед 31 лип, 2022 17:08
Bobua
|
|2
|377
|