В Україні викрили міжрегіональну групу фальшивомонетників, які підробляли гроші та збували наркотики поштою.
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В Україні викрили фальшивомонетників, які підробляли долари, євро та рублі – ОГП
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Додано: Сер 03 сер, 2022 09:28
В Україні викрили фальшивомонетників, які підробляли...
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В Україні викрили фальшивомонетників, які підробляли долари, євро та рублі – ОГП
Додано: Сер 03 сер, 2022 09:28
Рубли ?
А зачем , если они не ходят у нас ?
Статья точно свежая, на многогодичной давности ? ))
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