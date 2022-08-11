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Скільки платять в Україні
та Польщі на одних і тих самих...

Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 01:11

Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих...

Пропонуємо до обговорення:
Заробітні плати в Україні та Польщі відрізняються приблизно вдвічі.

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Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 01:11

До войны на предприятии платили 300 у.е,и если что-то не нравится говорил сам директор валите на Польшу, а таких как вы за забором полно.
spasky_sergey
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:07

Чому ви не пишете про те, що в Польщі податки набагато більші? І ціни в середньому на послуги на охорону здоров‘я набагато вищі?
lion14_1985
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 19:31

Ріелтори в Україні мають більше ніж в Поляків
tvinniko2006
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:01

Вы на деньги, а ровняйте часы отработанные.
aleck19761018
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:29

Щось малі ви цифри ставите,тільки приїхали з відтіль. Менше 3000 злотих там не заробиш,і то це повним дном маеш бути
stemnuy
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