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Finance.ua: Як повернути
переплату за газ

Finance.ua: Як повернути переплату за газ
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 04:58

Мені цікаво хтось на пише що він отримав кошти. Я вважаю що це афера і нікому їх не повернуть . Я чекаю на повернення коштів 3 місяці. Цікаво кому вони почали виплачувати я вважаю що нікому.
kulinictaisia5
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:54

А нельзя ли сделать организациям встречные проверки, можно с помощью программного обеспечения, и не морочить голову миллионам абонентов и загружать пустой работой своих работников? Или есть надежда, что многие "задолбаются" и проплатят второй раз. Вот только какие действия в этом случае налоговой службы по отношению к облгазам за незаконные средства?
chudovskiialex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:31

Оплатил Нафтагазу 1645гр переплаты харьковгазу.Потому что должникам субсидия неначисляетя.Жду деньги от Харьковгаз 2месяца.Без лоха жизнь плоха
mishinanatoliy54
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:44

З червня місяця написав уже 3 заяви на повернення коштів, до сьогодні не повернули... З червня місяця принципово не оплачую газ та доставку. Серед знайомих також жоден споживач не отримав вкрадені кошти. Львів.
jump
 
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