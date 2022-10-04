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Finance.ua: Як повернути
переплату за газ

Finance.ua: Як повернути переплату за газ
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 04:58

Мені цікаво хтось на пише що він отримав кошти. Я вважаю що це афера і нікому їх не повернуть . Я чекаю на повернення коштів 3 місяці. Цікаво кому вони почали виплачувати я вважаю що нікому.
kulinictaisia5
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:54

А нельзя ли сделать организациям встречные проверки, можно с помощью программного обеспечения, и не морочить голову миллионам абонентов и загружать пустой работой своих работников? Или есть надежда, что многие "задолбаются" и проплатят второй раз. Вот только какие действия в этом случае налоговой службы по отношению к облгазам за незаконные средства?
chudovskiialex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:31

Оплатил Нафтагазу 1645гр переплаты харьковгазу.Потому что должникам субсидия неначисляетя.Жду деньги от Харьковгаз 2месяца.Без лоха жизнь плоха
mishinanatoliy54
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:44

З червня місяця написав уже 3 заяви на повернення коштів, до сьогодні не повернули... З червня місяця принципово не оплачую газ та доставку. Серед знайомих також жоден споживач не отримав вкрадені кошти. Львів.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 13:53

  jump написав:З червня місяця написав уже 3 заяви на повернення коштів, до сьогодні не повернули... З червня місяця принципово не оплачую газ та доставку. Серед знайомих також жоден споживач не отримав вкрадені кошти. Львів.


От такі відписки висилають:

Надані документи не відповідають вимогам, а саме: копія з оригіналу документа має бути у кольоровому вигляді.
Надайте заяву відповідно до зразка і документи повторно, відповідно до наступних вимог:
Для повернення переплати, власнику необхідно надати:
- заяву (підписану власником);
- копію документу, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), а саме сторінки 1-6 та місце проживання або двосторонню копію паспорта, якщо такий документ оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій та Довідку про реєстрацію місця проживання - паперовий додаток до ID-картки;
- копію ідентифікаційного коду платника податків (ІПН);
- електронне зображення (копія) квитанції про оплату;
- довідку з реквізитами карткового рахунку з банку.

Заяву та скановані копії документів необхідно об'єднати в один файл у PDF форматі та засвідчити його електронним цифровим підписом (ЕЦП).
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 17:49

Ні я,ні мої батьки ніякого повернення коштів досі не дочекались.Документи для повернення подали ще десь приблизно 2 місяці тому.Чернівецька область.
nikavadymivna444
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:14

Без ведома граждан переводят к другому поставщику не предупреждая Деньги проходят на счет а теперь вернуть не возможно Где механизм перевода денег от одного к другому ??? Почему люди должны оббивать пороги за свои деньги ???
irina_gorislavec_63
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:42

На ГТС вводишь свой код и он не подтверждает что эта компания именно дает газ хотя квитанции поприносили ЧТО ЭТО очередная липовая компания ??
irina_gorislavec_63
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