Протягом липня до України з-за кордону привезли 13,9 тисячі нових і вживаних автомобілів. Таким чином, імпорт вживаних авто знизився у майже 10 разів, якщо порівнювати з червнем.
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Імпорт вживаних авто впав у майже 10 разів
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Додано: Нед 07 сер, 2022 20:41
Імпорт вживаних авто впав у майже 10 разів
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Імпорт вживаних авто впав у майже 10 разів
Додано: Нед 07 сер, 2022 20:41
тобто все що зробив уряд Зеленського - це знищив попит драконівськими податками, залишивши власний народ без автівок в момент, коли кацапи фізично знищують майно.
і записав це собі у "перемогу".
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