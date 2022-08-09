Про це повідомляє Reuters.
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Глава «Нафтогазу» готовий піти у відставку в обмін на реструктуризацію боргів — Reuters
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Додано: Чет 01 вер, 2022 15:05
Глава «Нафтогазу» готовий піти у відставку в обмін на...
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Дивися повний текст
Глава «Нафтогазу» готовий піти у відставку в обмін на реструктуризацію боргів — Reuters
Додано: Чет 01 вер, 2022 15:05
Лукавит парень. Столько бабла от этой должности. Небось уже и сон потерял.
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