Компанія Xiaomi випустила електричний обігрівач Mijia Graphene і почала приймати попередні замовлення з 14 вересня.
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Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
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Додано: Чет 15 вер, 2022 02:31
Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
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Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
Додано: Чет 15 вер, 2022 02:32
"может поднять температуру в комнате на 5 градусов Цельсия всего за 10 минут"
Верю! Главное размеры комнаты при этом не уточнять.
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