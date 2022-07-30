Компанія Xiaomi випустила електричний обігрівач Mijia Graphene і почала приймати попередні замовлення з 14 вересня.
Дивися повний текст
Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 вер, 2022 02:31
Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
Додано: Чет 15 вер, 2022 02:32
"может поднять температуру в комнате на 5 градусов Цельсия всего за 10 минут"
Верю! Главное размеры комнаты при этом не уточнять.
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:39
Re: Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
Ні.
Отаку хочу: "Вчені винайшли батарею з піском, яка може зігріти взимку - BBC News Україна" Але домашню, маленьку. Досить буде інерційності і на 16 годин.
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:52
Re: Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
Десь куб піску?
Додано: Чет 15 вер, 2022 09:09
|