|
|
|
Строк дії водійських посвідчень пропонують скоротити:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 вер, 2022 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо імплементації законодавства», яким пропонується суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень.
Дивися повний текст Строк дії водійських посвідчень пропонують скоротити: Кабмін схвалив законопроєкт
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98431
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 15:38
полная дичь!
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 903 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 вер, 2022 16:13
Slon_Nosov написав:
полная дичь!
Саме так; Ще більше влади та можливостей для коррупції для "державного люду".
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 404 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|