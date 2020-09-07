RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Строк дії водійських посвідчень
пропонують скоротити:...

Строк дії водійських посвідчень пропонують скоротити:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:38

Строк дії водійських посвідчень пропонують скоротити:...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо імплементації законодавства», яким пропонується суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень.

Дивися повний текст
Строк дії водійських посвідчень пропонують скоротити: Кабмін схвалив законопроєкт
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98431
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 15:38

полная дичь!
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 13.07.09
Подякував: 903 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:13

  Slon_Nosov написав:полная дичь!


Саме так; Ще більше влади та можливостей для коррупції для "державного люду".
drevlyanin
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 01.04.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:28

если интервал 5 лет-с 18 лет нужно будет перездавать минимум 10 раз до старости-ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ :mrgreen:
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 20.01.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 18:02

Re: Строк дії водійських посвідчень пропонують скоротити:...

konstantin kirovograd написав:если интервал 5 лет-с 18 лет нужно будет перездавать минимум 10 раз до старости-ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ :mrgreen:
Так само як і ай-ді картка
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 802
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 18:14

Особливо це "цікаво" стає в умовах, на кшталт теперішніх. Коли раптом життєво необхідний документ виявляється у стані "віддали на продовження, забрати не встигли".
M-Audio
 
Повідомлень: 2660
З нами з: 23.03.11
Подякував: 508 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Раді пропонують звільнити від сплати судового збору...
R2 » Сер 14 вер, 2022 03:01
1 158
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 03:02
moveton
За "скручування" пробігу авто пропонують карати великими... 1, 2, 3
R2 » Пон 07 вер, 2020 17:24
23 3661
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 10:20
gusev_vlad_1977
У ВР пропонують збільшити видатки на оборону на майже...
R2 » Вів 09 сер, 2022 16:05
1 191
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 16:05
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2742)
29.09.2022 19:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.