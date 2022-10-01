Правила експлуатації автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння суттєво змінилися за останнє десятиліття.
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Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном
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Додано: Нед 30 жов, 2022 14:30
Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном
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Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном
Додано: Нед 30 жов, 2022 14:30
Я это использую давно. Я заводу двигатель и выезжаю из гаража. На очень малых оборотах я выезжаю из гаража и пока я прогреваю двигатель, я закрываю гараж. Затем на очень малых оборотах выезжаю на трассу, примерно 7-8 минут. Когда я выезжаю на трассу двигатель ( бензин) у меня почти поогрет. Затем спокойно я начинаю движение. Пользуюсь этим более 10 лет.
Додано: Нед 30 жов, 2022 20:02
Re: Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигун
сучасні авто жодної "прогрівки" двигуна не потребують. Просто не треба робити 5000 обертів на холодному двигуні, що зазвичай автоматика робити не дозволяє в будь-якому випадку
Додано: Нед 30 жов, 2022 20:20
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