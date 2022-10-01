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Чи можна починати рух на
автомобілі з непрогрітим двигуном

Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:30

Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном

Пропонуємо до обговорення:
Правила експлуатації автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння суттєво змінилися за останнє десятиліття.

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Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигуном
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 14:30

Я это использую давно. Я заводу двигатель и выезжаю из гаража. На очень малых оборотах я выезжаю из гаража и пока я прогреваю двигатель, я закрываю гараж. Затем на очень малых оборотах выезжаю на трассу, примерно 7-8 минут. Когда я выезжаю на трассу двигатель ( бензин) у меня почти поогрет. Затем спокойно я начинаю движение. Пользуюсь этим более 10 лет.
burlaks52
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:02

Re: Чи можна починати рух на автомобілі з непрогрітим двигун

сучасні авто жодної "прогрівки" двигуна не потребують. Просто не треба робити 5000 обертів на холодному двигуні, що зазвичай автоматика робити не дозволяє в будь-якому випадку
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:20

  adeges написав:сучасні авто жодної "прогрівки" двигуна не потребують. Просто не треба робити 5000 обертів на холодному двигуні, що зазвичай автоматика робити не дозволяє в будь-якому випадку

зато вязкость трансмиссионного масла в коробке требует,первые минуты невысокая скорость разогреет
Мизантрóп
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