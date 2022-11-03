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Вартість життя і ціни у
Швеції: оренда квартири,...

Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:03

Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири,...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість людей, які замислюються про переїзд до Швеції, вважають, що жити в цій країні дуже дорого. Та насправді це не зовсім так. Дорогими є туристичні ресторани та магазини, але вартість життя тут нижча, ніж у 79% країн Західної Європи.

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Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири, продукти, транспорт
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:03

Я живу в Швеції і життя тут дуже дороге, їжа не смачна і неякісна, послуги лікарні і поліклініки дорогі і вони не прагнуть допомогти, а таке враження , що вони чекають, що твоя болячка сама пройде. Ця країна дуже себе рекламує але багато люди тут дуже економлять на усьому. Україна поступається економікою Швеції але в нас продукти і медицина краща і якісніша.
bezkorovaina2020
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