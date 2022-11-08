Українські обленерго зобов'язали оновлювати інформацію про відключення електроенергії кожні 30 хвилин.
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Інформацію про відключення світла в Україні оновлюватимуть кожні 30 хвилин - рішення НКРЕКП
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:53
Інформацію про відключення світла в Україні...
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Дивися повний текст
Інформацію про відключення світла в Україні оновлюватимуть кожні 30 хвилин - рішення НКРЕКП
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:53
Борітеся — поборемо? Тобто, ВИ боріться, а МИ поборемо? Чому не «Борімося — поборемо»? Нагадую, в нашій мові Є наказовий спосіб для першої особи множини. У російській - нема. Відразу видно, якою мовою ви думаєте.
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