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Інформацію про відключення
світла в Україні...

Інформацію про відключення світла в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:53

Інформацію про відключення світла в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Українські обленерго зобов'язали оновлювати інформацію про відключення електроенергії кожні 30 хвилин.

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Інформацію про відключення світла в Україні оновлюватимуть кожні 30 хвилин - рішення НКРЕКП
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:53

Борітеся — поборемо? Тобто, ВИ боріться, а МИ поборемо? Чому не «Борімося — поборемо»? Нагадую, в нашій мові Є наказовий спосіб для першої особи множини. У російській - нема. Відразу видно, якою мовою ви думаєте.
tapack0wal
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