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Підприємці можуть приймати
оплату безготівково навіть за...

Підприємці можуть приймати оплату безготівково навіть за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:03

Підприємці можуть приймати оплату безготівково навіть за...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємці, які обслуговуються у ПриватБанку, можуть приймати оплату за товари та послуги банківськими картками навіть за умов відключення електроенергії.

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Підприємці можуть приймати оплату безготівково навіть за відсутності електрики — ПриватБанк
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:03

"Для оплаты покупателю достаточно открыть Приват24, сканировать QR-код продавца, ввести сумму товара и подтвердить операцию"
Ясно вижу, как это работает, когда у покупателя доступа в Интернет нет либо потому, что не входит в тарифный план либо потому, что свет отключили также и на вышке оператора, что сейчас не редкость. А когда покупатель не клиент Привата - ещё лучше. Но продавец оплату принимает, не поспоришь. Главное запомнить, что такая процедура нонче называется "принимать оплату за товары и услуги банковскими картами".
moveton
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