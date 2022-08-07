RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китай показав ракету нового
покоління для посадки на Місяць

Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 23:14

Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць

Пропонуємо до обговорення:
Влада Китаю продемонструвала модель пілотованої ракети наступного покоління, призначеної для посадки на Місяць, на одному з виставкових майданчиків 14-ї Китайської міжнародної авіаційно-космічної виставки Airshow China 2022, яка проходить у місті Чжухай.

Дивися повний текст
Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98527
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 01:00

Re: Китай показав ракету нового покоління для посадки на Міс

эти могут
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4750
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує місяць життя в Румунії — їжа, житло,...
R2 » Чет 03 лис, 2022 03:18
1 243
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 03:18
sir_vodyanoy
Світові ціни на продукти знижуються четвертий місяць поспіль
R2 » Пон 08 сер, 2022 07:07
3 372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 сер, 2022 11:40
Евгений Н.
BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний...
R2 » П'ят 05 сер, 2022 00:40
3 727
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 сер, 2022 23:35
nemchenkoroman1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (723)
13.11.2022 00:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron