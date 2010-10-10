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Україна консультується з
партнерами щодо нової моделі...

Україна консультується з партнерами щодо нової моделі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:36

Україна консультується з партнерами щодо нової моделі...

Пропонуємо до обговорення:
Україна спільно з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами проводить консультації на предмет того, яким чином модифікувати податкову систему.

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Україна консультується з партнерами щодо нової моделі податкової системи - ОП
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