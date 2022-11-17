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Понад третина бізнесів в Україні заявили про зниження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 лис, 2022 05:56
Пропонуємо до обговорення:
В Україні наразі 87% компаній працюють як і раніше або частково, більше третини бізнесів заявили про зниження доходу більше, ніж наполовину.
Дивися повний текст Понад третина бізнесів в Україні заявили про зниження доходу більш ніж наполовину – опитування
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