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З Перемишля до Німеччини
курсуватиме безкоштовний потяг...

З Перемишля до Німеччини курсуватиме безкоштовний потяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 01:33

З Перемишля до Німеччини курсуватиме безкоштовний потяг...

Пропонуємо до обговорення:
Біженці з України мають можливість безкоштовно добратися з українсько-польського кордону до Німеччини.

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З Перемишля до Німеччини курсуватиме безкоштовний потяг для українців: як отримати квиток (графік)
R2
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