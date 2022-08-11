Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.
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ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в Україні
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Додано: Сер 14 гру, 2022 10:43
ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в...
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ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в Україні
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