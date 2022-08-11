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ЄС профінансує заміну 30
мільйонів ламп розжарювання в...

ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в...
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:43

ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в...

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.

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ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:43

А разве их сейчас кто то использует?
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p_a_l
 
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Послухайте пал,Ви розумієте тількеиодне-так це більш єкономічно..Але зір і здоров,я не купиш - колір світла цих ламп не природній /як його зробив Бог/це впливає на зір,вони випалюють кисень не меньше старих ламп і головне вони перегорають як звичайні лампи...тому подумай.
uger
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:06

Re: ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в..

И у кого они менять будут?) Лампочки можно и самим купить)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:20

Re: ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в..

uger написав:Послухайте пал,Ви розумієте тількеиодне-так це більш єкономічно..Але зір і здоров,я не купиш - колір світла цих ламп не природній /як його зробив Бог/це впливає на зір,вони випалюють кисень не меньше старих ламп і головне вони перегорають як звичайні лампи...тому подумай.


Колір обирається. Мало того, будь-який кооір "природній", в світі є весь спектр
Ніяк вони не випалюють кисень, вони навіть майже не гріються
Служать якісні лед дуже довго

Тож, всі три тези по суті брехня
Faceless
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