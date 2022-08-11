Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.
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ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в Україні
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Додано: Сер 14 гру, 2022 10:43
ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в...
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ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в Україні
Додано: Сер 14 гру, 2022 11:52
Послухайте пал,Ви розумієте тількеиодне-так це більш єкономічно..Але зір і здоров,я не купиш - колір світла цих ламп не природній /як його зробив Бог/це впливає на зір,вони випалюють кисень не меньше старих ламп і головне вони перегорають як звичайні лампи...тому подумай.
Додано: Сер 14 гру, 2022 13:06
Re: ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в..
И у кого они менять будут?) Лампочки можно и самим купить)
Додано: Сер 14 гру, 2022 13:20
Re: ЄС профінансує заміну 30 мільйонів ламп розжарювання в..
Колір обирається. Мало того, будь-який кооір "природній", в світі є весь спектр
Ніяк вони не випалюють кисень, вони навіть майже не гріються
Служать якісні лед дуже довго
Тож, всі три тези по суті брехня
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