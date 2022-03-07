|
|
У Мінагрополітики розпочали формувати перелік критичної...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:02
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство аграрної політики та продовольства розпочинає перелік заявок від підприємств для включення їх до переліку об’єктів критичної інфраструктури.
Дивися повний текст У Мінагрополітики розпочали формувати перелік критичної інфраструктури агросектору
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98618
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|268
|
Пон 08 сер, 2022 12:33
cohan
|
|1
|532
|
|
|3
|1137
|
Пон 07 бер, 2022 22:39
Mirax