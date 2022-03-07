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У Мінагрополітики розпочали
формувати перелік критичної...

У Мінагрополітики розпочали формувати перелік критичної...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:02

У Мінагрополітики розпочали формувати перелік критичної...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство аграрної політики та продовольства розпочинає перелік заявок від підприємств для включення їх до переліку об’єктів критичної інфраструктури.

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У Мінагрополітики розпочали формувати перелік критичної інфраструктури агросектору
R2
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