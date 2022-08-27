Заміна ламп на ксенонові безумовно покращує видимість кермувальнику, але такі фари можуть сліпити зустрічних водіїв, створюючи аварійну ситуацію на дорозі.
Дивися повний текст
Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 гру, 2022 06:34
Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|