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Українським водіям нагадали
про штраф за ксенонові фари

Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 06:34

Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари

Пропонуємо до обговорення:
Заміна ламп на ксенонові безумовно покращує видимість кермувальнику, але такі фари можуть сліпити зустрічних водіїв, створюючи аварійну ситуацію на дорозі.

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Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:24

А как инспектор определит что стоит ксенон? Снимать фары будет или бампер? И что установлено с завода он тоже эксперт определить?)
khoroshaevsasha2907
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 23:02

про очиститель для фар впервые слышу, что это обязательно доя ксенона
voooova
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:50

Нарешті..поначіпляли китайської ... ні самі нічого не бачать ні люди..
vahinpahan
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