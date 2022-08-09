Заміна ламп на ксенонові безумовно покращує видимість кермувальнику, але такі фари можуть сліпити зустрічних водіїв, створюючи аварійну ситуацію на дорозі.
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Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари
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Додано: Вів 27 гру, 2022 06:34
Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари
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Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари
Додано: Вів 27 гру, 2022 15:24
А как инспектор определит что стоит ксенон? Снимать фары будет или бампер? И что установлено с завода он тоже эксперт определить?)
Додано: Вів 27 гру, 2022 23:02
про очиститель для фар впервые слышу, что это обязательно доя ксенона
Додано: Сер 28 гру, 2022 10:50
Нарешті..поначіпляли китайської ... ні самі нічого не бачать ні люди..
Додано: Сер 28 гру, 2022 17:19
Чего прицепились к ксенону? Чёткая светотеневая граница! А вот Led лампы без линзы слепят вроде сварки нахватался)))
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