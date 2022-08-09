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Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари
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Додано: Вів 27 гру, 2022 06:34
Пропонуємо до обговорення:
Заміна ламп на ксенонові безумовно покращує видимість кермувальнику, але такі фари можуть сліпити зустрічних водіїв, створюючи аварійну ситуацію на дорозі.
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R2
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Додано: Вів 27 гру, 2022 15:24
А как инспектор определит что стоит ксенон? Снимать фары будет или бампер? И что установлено с завода он тоже эксперт определить?)
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khoroshaevsasha2907
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Додано: Вів 27 гру, 2022 23:02
про очиститель для фар впервые слышу, что это обязательно доя ксенона
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voooova
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Додано: Сер 28 гру, 2022 10:50
Нарешті..поначіпляли китайської ... ні самі нічого не бачать ні люди..
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vahinpahan
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Додано: Сер 28 гру, 2022 17:19
Чего прицепились к ксенону? Чёткая светотеневая граница! А вот Led лампы без линзы слепят вроде сварки нахватался)))
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0peget0
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Додано: Сер 28 гру, 2022 19:01
Я не чув, щоб когось штрафанули за світло...
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golovcenkosergij548
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Додано: Чет 29 гру, 2022 04:30
Я загрязнитель фар установил,
и ксенон никого уже не слепил
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v0972919357
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Додано: Чет 29 гру, 2022 06:53
khoroshaevsasha2907 написав:
А как инспектор определит что стоит ксенон? Снимать фары будет или бампер? И что установлено с завода он тоже эксперт определить?)
Самий розумний? Власник кривого ксенону? Тип лампи на цоколі не глянути? Якщо стоїть лінза і нема омивача - колхоз. В деяких авто навіть заглушок в бампері нема якщо галогенка.
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abricosic90
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Додано: Чет 29 гру, 2022 08:37
abricosic90 написав: khoroshaevsasha2907 написав:
А как инспектор определит что стоит ксенон? Снимать фары будет или бампер? И что установлено с завода он тоже эксперт определить?)
Самий розумний? Власник кривого ксенону? Тип лампи на цоколі не глянути? Якщо стоїть лінза і нема омивача - колхоз...
або бампер після дтп міняли. Здаєтьмя в мазді 6 без омивача йде ксенон
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GALeon
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:43
GALeon написав: abricosic90 написав: khoroshaevsasha2907 написав:
А как инспектор определит что стоит ксенон? Снимать фары будет или бампер? И что установлено с завода он тоже эксперт определить?)
Самий розумний? Власник кривого ксенону? Тип лампи на цоколі не глянути? Якщо стоїть лінза і нема омивача - колхоз...
або бампер після дтп міняли. Здаєтьмя в мазді 6 без омивача йде ксенон
рено колеос - аналогично
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anduzenko
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