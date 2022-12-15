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Укрзалізниця запустила безконтактну оплату проїзду на 17...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 січ, 2023 16:03
Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" спільно з міською владою Києва запустила безконтактну оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.
Дивися повний текст Укрзалізниця запустила безконтактну оплату проїзду на 17 станціях Київської міської електрички
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R2
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Додано: Чет 05 січ, 2023 16:03
На самой главной станции, где это больше всего нужно, Киев-пассажирский, не запустили, ай молодцы.
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salvydas
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Ірина_, Модератор
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