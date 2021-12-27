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Підприємства, які
купуватимуть імпортовану...

Підприємства, які купуватимуть імпортовану...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:06

Підприємства, які купуватимуть імпортовану...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії.

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Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть захищені від планових відключень, - Мінекономіки
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:06

Тобто, якщо заплатиш по європейській ціні, то не відмикати не будуть.
gretzky_vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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