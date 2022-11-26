Народні депутати пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.
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У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
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Додано: Сер 08 бер, 2023 10:28
У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з...
Пропонуємо до обговорення:
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У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Додано: Сер 08 бер, 2023 11:05
R2
Ще один тупий корупційний законопроект слуг від якого нікому жодної користі крім тих "відповідальни товаришів" котрі будуть необхідні папери візувати. Після зростання кількості інвалідів тепер ще буде бум "спортсменів" в Україні.
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:01
Державі вигідніше "спортсмени", бо їм не потрібно сплачувати кошти за інвалідність і надавати пільги.
Крім того, я чула, що з третьою групою інвалідності можна запросто потрапити до ЗСУ. В мене сусід проходить медкомісію зараз. Він юрист, за віком 35+. Всі його розмови мені чутно через стіну.
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:13
По щляху выехало 50000 .Только по львовской ОДА 22000 из этого списка(Садовой привет тебе). А это должны быть водителе гуманитарки и лекарст.
Представляете каждый день или через день 50000 водителей возят нам гуманитарку....это пздц конечно.
Кто не успел стать водителем через шлях и артистом-теперь станет спортсменом.
Проще говоря нет денег сиди тут
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