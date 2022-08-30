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Сили оборони розкритикували
законопроєкт про повернення...

Сили оборони розкритикували законопроєкт про повернення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 17:24

Сили оборони розкритикували законопроєкт про повернення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Сили оборони розкритикували законопроєкт про повернення 30 тисяч військовим. Пропонують новий
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 17:24

Старо как мир. Хочешь завалить дело - создай рабочую группу. Когда им нужно они очень быстро принимают " сырые" законы а потом начинают их править. Кто мешает сейчас ? У них тем более будет стимул сделать это быстро. Экономить на военнослужащих ......
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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