Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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Сили оборони розкритикували законопроєкт про повернення 30 тисяч військовим. Пропонують новий
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Додано: Вів 02 тра, 2023 17:24
Сили оборони розкритикували законопроєкт про повернення...
Пропонуємо до обговорення:
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Сили оборони розкритикували законопроєкт про повернення 30 тисяч військовим. Пропонують новий
Додано: Вів 02 тра, 2023 17:24
Старо как мир. Хочешь завалить дело - создай рабочую группу. Когда им нужно они очень быстро принимают " сырые" законы а потом начинают их править. Кто мешает сейчас ? У них тем более будет стимул сделать это быстро. Экономить на военнослужащих ......
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