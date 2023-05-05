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Україна щодня недоотримує 20 мільйонів з вини Укренерго...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 тра, 2023 07:45
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП звинуватила Укренерго у ненаданні проєкту договору щодо проведення аукціонів між Україною і Словаччиною, через що наша держава щодня недоотримує близько 20 млн грн.
Дивися повний текст Україна щодня недоотримує 20 мільйонів з вини Укренерго – НКРЕКП
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