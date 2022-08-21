Приватизація державних підприємств під час війни - недоцільна, тим паче за низькою ціною.
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“Продавати держпідприємства по такій ціні як зараз - все одно, що роздавати”, — Южаніна
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Додано: Чет 11 тра, 2023 14:56
“Продавати держпідприємства по такій ціні як зараз - все...
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“Продавати держпідприємства по такій ціні як зараз - все одно, що роздавати”, — Южаніна
Додано: Чет 11 тра, 2023 14:56
А те , що поки не продані об"єкти є дійними коровами призначених людей , ані слова.
і в більшості вони збиткові та тягнуть кошти з держави, чи знецінюються ще більше.
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