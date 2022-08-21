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“Продавати держпідприємства по
такій ціні як зараз - все...

“Продавати держпідприємства по такій ціні як зараз - все...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2023 14:56

“Продавати держпідприємства по такій ціні як зараз - все...

Пропонуємо до обговорення:
Приватизація державних підприємств під час війни - недоцільна, тим паче за низькою ціною.

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“Продавати держпідприємства по такій ціні як зараз - все одно, що роздавати”, — Южаніна
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2023 14:56

А те , що поки не продані об"єкти є дійними коровами призначених людей , ані слова.
і в більшості вони збиткові та тягнуть кошти з держави, чи знецінюються ще більше.
Scorpion1
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