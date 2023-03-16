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путін дозволив Туреччині не
платити за російський газ $4...

путін дозволив Туреччині не платити за російський газ $4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2023 22:17

путін дозволив Туреччині не платити за російський газ $4...

Пропонуємо до обговорення:
Туреччина отримала право відкласти на 2024 рік платежі за російський газ на суму $4 млрд.

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путін дозволив Туреччині не платити за російський газ $4 млрд до наступного року
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2023 22:17

Навіщо повторювати оці касапскі наративи "дозволив", отримав посмоктати у Ердогана, оце правильно
salvydas
 
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