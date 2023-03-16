Туреччина отримала право відкласти на 2024 рік платежі за російський газ на суму $4 млрд.
Дивися повний текст
путін дозволив Туреччині не платити за російський газ $4 млрд до наступного року
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 тра, 2023 22:17
путін дозволив Туреччині не платити за російський газ $4...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
путін дозволив Туреччині не платити за російський газ $4 млрд до наступного року
Додано: П'ят 12 тра, 2023 22:17
Навіщо повторювати оці касапскі наративи "дозволив", отримав посмоктати у Ердогана, оце правильно
|